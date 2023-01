Ungewisse Zeiten

Dabei geht der Salzburger Landeshauptmann mit einem Vorteil in die Wahlen am 23. April: Im Gegensatz zu Mikl-Leitner ist er nicht durch eine besondere Nähe zu der wenig beliebten Niederösterreich-Truppe in der Bundesregierung belastet. Salzburg ist in der Koalition nur mit Karoline Edtstadler vertreten. Die früher forsch aufgetretene Ministerin verhält sich seit dem Abgang von Sebastian Kurz politisch unauffällig.