Die größte Wahl | Die überschätzte Wahl

Die überschätzte Wahl. Kein Wunder, wenn die meisten Schlagzeilen der österreichischen Medien diese Spannung zum Ausdruck bringen.Da ist vom „Kampf um die Zukunft der ÖVP“ die Rede und von „Hochspannung vor Schicksalswahl im ÖVP-Kernland“. „Wie dramatisch ist eine Landtagswahl?“ fragt sich eine, „Warum die Wahl in Niederösterreich so spannend (und bedrohlich) ist“, die nächste. „Niederösterreich vor Wahlbeben“ titelt die marktschreierische, „Warum Niederösterreich für die ÖVP von so großer Bedeutung ist“ die seriöse. Doch eine andere seriöse hatte bereits vor zwei Wochen getitelt: „Die überschätzte Landtagswahl“. Kann man die Wahl in Niederösterreich überschätzen? Kaum. Ist sie doch - siehe oben - die größte in diesem Jahr. Letztlich mit dem Potenzial, eine noch größere noch in diesem Jahr auszulösen - im Bund. Das ist zwar unwahrscheinlich, aber nicht gänzlich ausgeschlossen, wenn die ÖVP tatsächlich, wie von Meinungsforschern vorausgesagt, unter 40 Prozent abstürzt. Dann wird die Volkspartei nicht nur in ihrem Kernland in Turbulenzen mit unberechenbaren Folgen gestürzt. Wahrscheinlicher bleibt freilich, dass Johanna Mikl-Leitner mit ihren pausenlosen Hinweisen auf die Gefahr einer rot-blauen Anti-ÖVP-Koalition (die „Süddeutsche Zeitung“ spricht in diesem Zusammenhang von „Panikmache“ bei gleichzeitig demonstrativ guter Laune) mehr als 40 Prozent erreicht und ihre bundesweite Macht stabilisiert. Wahrscheinlich auch, dass die Bundes-SPÖ unabhängig vom NÖ-Ergebnis vor neuen Turbulenzen steht und die Freiheitlichen (siehe wiederum oben) muskelstrotzend wie nie zuvor aus dieser Landtagswahl gehen. Also alles, nur keine „überschätzte Wahl“.