Schneemangel und Teuerung treiben Kinder aufs Eis

Von ähnlichen Zuständen berichten die ländlichen Gemeinden. Von 25 Prozent Zuwachs berichtet Oliver Sterz, Geschäftsführer der Freizeitanlagen in Zell am See. Er führt den Zustrom auf Schneemangel und warmen Temperaturen zurück. „Viele Urlauber sind daher in die Halle gekommen“, so Sterz. In Abtenau führte für Bürgermeister Johann Schnitzhofer der lange geschlossen Skilift zu einem Run auf die Eisfläche im Ort - auch der vielen Gäste.