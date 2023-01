Chelsea und Arsenal streiten sich um Top-Talent

WM-Torschütze

„Er ist ein guter Kerl. Er konzentriert sich nur auf Brighton. Ich hoffe, dass er bis zum Ende der Saison bei uns bleiben kann, weil es meiner Meinung nach die beste Lösung für ihn und für uns ist“, erklärte Brighton-Boss Roberto De Zerbi unlängst. Caicedos Vertrag läuft offiziell bis 2025, in der laufenden Premier-League-Saison stand der Ecuadorianer in 19 Partien 18 Mal in der Startelf, auch bei der WM bestritt der Mittelfeldspieler alle drei Gruppenspiele, gegen Senegal (1:2) traf er zum zwischenzeitlichen Ausgleich.