Jahrhundertauftrag für Liezener Werk auf Schiene

Wenn alles gut geht, sollen nach den ersten 40 Waggons bis 2033 Hunderte weitere in den Liezener Fabrikshallen gefertigt werden. Dazu will Eigentümer Reinhard Haider sechs Millionen Euro investieren - eine neue Halle muss her und eine Roboter-Schweißanlage. Das Land schießt einen niedrigen sechsstelligen Betrag dazu. „Das EU-Wettbewerbsrecht schiebt uns einen Riegel für eine höhere Förderung vor“, gesteht ÖVP-Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl.