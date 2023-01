Wirbel um offene Spenden auf Gemeindekonto

Immer noch klafft ein großes Loch in der Schulstraße Nr. 2 – ein Teil des Gebäudes musste abgerissen werden. In einem oberen Stockwerk des Gebäudes hatte ein 60-jähriger seine Gastherme manipuliert und Selbstmord begangen, etwa 60 Bewohner waren von den massiven Schäden am Haus betroffen. Gefüllt hingegen ist noch das Spendenkonto der Gemeinde, auf das aufgrund der enormen Hilfsbereitschaft knapp 45.000 Euro geflossen sind. „Ausbezahlt wurden jedoch bislang lediglich 18.709 Euro“, kritisieren nun die „Freien Gemeinderäte FÜR Langenzersdorf“.