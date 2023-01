So schmilzt sich ein Roboter aus seinem Gefängnis

Zukunftstechnologie oder nur Science Fiction?

Tatsächlich soll das Material in ganz anderen Gebieten eingesetzt werden, insbesondere an Stellen, die nur sehr schwer zugänglich sind. Ein verflüssigter Roboter könnte beispielsweise eine verlorene Schraube in einem Raumschiff ersetzen, indem er an ihre Stelle fließt und sich dann verfestigt, so Zhangh. Aber auch in der Medizin sei die Technik vielversprechend und könnte dabei etwas zur Entfernung verschluckter giftiger Gegenstände eingesetzt werden.