Regierung will Kinder zu Übergriffen informieren

Sportunion: „Mehr Transparenz wichtig“

„Aktuell ist es für Vereine und Verbände gesetzlich oft schwierig herauszufinden, ob von einzelnen Personen akute Gefahr wegen sexueller Gewalt gegen Minderjährige ausgeht. Es ist wichtig, dass hier mehr Transparenz geschaffen wird“, begrüßte Sportunion-Generalsekretär Stefan Grubhofer die Forderung in einer Aussendung. So hatte etwa jener Sportlehrer, der bis zu seinem Suizid im Mai 2019 an einer Wiener Mittelschule Kinder missbraucht haben dürfte, in einem Sportverein eine leitende Funktion.