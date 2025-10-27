Spekulationen um Schwarz? „Hätt i, war i, tät i“

Doch ist Schwarz schon wieder ganz der Alte, der er vor dem Kreuzbandriss war? „Ich glaube schon“, meinte Höflehner. „Natürlich hat der Körper ein bisschen was mitgemacht, da werden wir schauen, wie sich das alles ergibt. Aber es ist einmal ein gutes Zeichen.“ Schwarz selbst will nichts überstürzen. „Natürlich will ich da anschließen, wo ich vor zwei Jahren war. Das ist ganz klar das Ziel“, betonte er. „Ich bin mir aber bewusst, dass ich nach wie vor viel Training brauche, dass ich da wieder zurückkomme.“ Zunächst gelte der Fokus den Slaloms in Levi und Gurgl. „Ich werde da mit Startnummer 29 starten.“