Diese Maßnahme könnte tausende Leben retten

Studie untersuchte Raucher in zwei Gruppen

Hier setzte das Forschungsteam um David Miller von der Wake Forest University an. Für ihre Studie wurde eine große Zahl an Rauchern oder Ex-Rauchern zwischen 50 und 77 Jahren, die einen Arzttermin hatten, per Zufallsprinzip ausgewählt. 1333 passende Personen wurden in die Studie aufgenommen und erhielten eine Nachricht per SMS oder über ihr Patientenportal mit dem Hinweis, dass sie für das Lungenkrebs-Screening infrage kommen.