Auf zur großen Mäusejagd beim Family Fun Friday

Am 7.11. ist es wieder soweit und die Cineplexx Kinos laden zum Family Fun Friday ein. Diesmal zeigen die Cineplexx Kinos den am 6. November startenden weihnachtlichen Kinderfilm „Mission Mäusejagd: Chaos unterm Weihnachtsbaum“ und Sie können Tickets für den Family Fun Friday in Ihrer Region gewinnen.
Im Mittelpunkt steht eine Mäusefamilie, die sich auf ein besinnliches Fest in ihrem Ferienhaus freut. Doch die Vorfreude wird jäh unterbrochen, als plötzlich Menschen auftauchen – mit viel größerem Gepäck und noch größerem Weihnachtsschmuck. Beide Seiten beanspruchen das gemütliche Anwesen für sich, und so beginnt ein turbulenter Machtkampf zwischen den kleinen Nagern und den menschlichen Eindringlingen.
Mit cleveren Tricks, waghalsigen Manövern und jeder Menge Weihnachtschaos versuchen die Mäuse, ihr Revier zu verteidigen. Dabei geraten nicht nur Christbaumkugeln ins Rollen – sondern auch die Gefühle.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost anlässlich des Family Fun Fridays am 7. November jeweils 1x3 Kinotickets in den folgenden Kinos:
Wählen Sie einfach das entsprechende Kino in Ihrer Nähe aus und mit ein wenig Glück gewinnen Sie. Teilnahmeschluss ist der 3. November, 09:00 Uhr
