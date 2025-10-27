Auf zur großen Mäusejagd beim Family Fun Friday

Im Mittelpunkt steht eine Mäusefamilie, die sich auf ein besinnliches Fest in ihrem Ferienhaus freut. Doch die Vorfreude wird jäh unterbrochen, als plötzlich Menschen auftauchen – mit viel größerem Gepäck und noch größerem Weihnachtsschmuck. Beide Seiten beanspruchen das gemütliche Anwesen für sich, und so beginnt ein turbulenter Machtkampf zwischen den kleinen Nagern und den menschlichen Eindringlingen.