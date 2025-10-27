Vorteilswelt
Auf zur großen Mäusejagd beim Family Fun Friday

Gewinnspiele
27.10.2025 08:00

Am 7.11. ist es wieder soweit und die Cineplexx Kinos laden zum Family Fun Friday ein. Diesmal zeigen die Cineplexx Kinos den am 6. November startenden weihnachtlichen Kinderfilm „Mission Mäusejagd: Chaos unterm Weihnachtsbaum“ und Sie können Tickets für den Family Fun Friday in Ihrer Region gewinnen. 

Im Mittelpunkt steht eine Mäusefamilie, die sich auf ein besinnliches Fest in ihrem Ferienhaus freut. Doch die Vorfreude wird jäh unterbrochen, als plötzlich Menschen auftauchen – mit viel größerem Gepäck und noch größerem Weihnachtsschmuck. Beide Seiten beanspruchen das gemütliche Anwesen für sich, und so beginnt ein turbulenter Machtkampf zwischen den kleinen Nagern und den menschlichen Eindringlingen.

Mit cleveren Tricks, waghalsigen Manövern und jeder Menge Weihnachtschaos versuchen die Mäuse, ihr Revier zu verteidigen. Dabei geraten nicht nur Christbaumkugeln ins Rollen – sondern auch die Gefühle.

(Bild: Cinepromotion)

Die „Krone“ verlost anlässlich des Family Fun Fridays am 7. November jeweils 1x3 Kinotickets in den folgenden Kinos:

  • Cineplexx Donau Zentrum
  • Cineplexx Amstetten
  • Cineplexx Linz
  • Cineplexx Parndorf
  • Cineplexx Leoben
  • Cineplexx Villach
  • Cineplexx Salzburg Airport
  • Cineplexx Wörgl
  • Cineplexx Hohenems

Wählen Sie einfach das entsprechende Kino in Ihrer Nähe aus und mit ein wenig Glück gewinnen Sie. Teilnahmeschluss ist der 3. November, 09:00 Uhr

