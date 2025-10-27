Raimanns Colts auch gegen Titans nicht zu stoppen

Die Indianapolis Colts mit dem Wiener Bernhard Raimann haben ihren Erfolgslauf in der National Football League (NFL) eindrucksvoll fortgesetzt. Das Team um den 28-jährigen Offensive Tackle feierte am Sonntag (Ortszeit) einen 38:14-Kantersieg gegen die Tennessee Titans. Die Colts sind damit das einzige Team der Liga mit sieben Erfolgen in acht Spielen. Für Raimann, der erneut fehlerfrei spielte, wird die erste Play-off-Teilnahme im vierten NFL-Jahr immer wahrscheinlicher.
Bei den Colts überragte einmal mehr Runningback Jonathan Taylor, der zum vierten Mal in dieser Saison drei Touchdowns in einem Spiel erzielte. Quarterback Daniel Jones führte die nach Punkten beste Offensive der NFL zudem mit drei Pässen in die Endzone zum vierten Saisonsieg in Serie. Für die Titans war es hingegen die siebente Niederlage. Die Colts bekommen es am Sonntag mit den Pittsburgh Steelers mit Quarterback-Star Aaron Rodgers zu tun, ehe am 9. November das Gastspiel in Berlin gegen die Atlanta Falcons am Programm steht.
Den ersten Sieg in der achten Woche bejubelten unterdessen die New York Jets, denen beim 39:38-Erfolg gegen die Cincinnati Bengals mit zwei Touchdowns kurz vor Schluss eine Aufholjagd gelang. Super-Bowl-Sieger Philadelphia Eagles schrieb mit einem 38:20 gegen die New York Giants den sechsten Sieg an, Quarterback Jalen Hurts warf vier Touchdown-Pässe. Bei den Giants erlitt Rookie-Runningback Cam Skattebo indes eine schwere Knöchelverletzung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.