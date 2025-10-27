Raimanns Colts auch gegen Titans nicht zu stoppen

Bei den Colts überragte einmal mehr Runningback Jonathan Taylor, der zum vierten Mal in dieser Saison drei Touchdowns in einem Spiel erzielte. Quarterback Daniel Jones führte die nach Punkten beste Offensive der NFL zudem mit drei Pässen in die Endzone zum vierten Saisonsieg in Serie. Für die Titans war es hingegen die siebente Niederlage. Die Colts bekommen es am Sonntag mit den Pittsburgh Steelers mit Quarterback-Star Aaron Rodgers zu tun, ehe am 9. November das Gastspiel in Berlin gegen die Atlanta Falcons am Programm steht.