Niederländer jetzt jüngster Darts-Europameister

Nicht einmal eine verletzte Wurfhand hat Gian van Veen auf dem Weg zum jüngsten Europameister der Darts-Geschichte stoppen können. Der Niederländer hatte sich am Sonntag im packenden Halbfinale gegen Landsmann Michael van Gerwen an einem seiner scharfen Pfeile geschnitten.
Nur wenige Stunden später feierte der 23-Jährige in Dortmund den größten Erfolg seiner Karriere. Er besiegte im Finale den Engländer Luke Humphries auf dramatische Art 11:10.
„Ich werde diesen Moment nie vergessen. Es ist unglaublich, meinen ersten großen Titel in Deutschland zu gewinnen. Was für eine Nacht“, sagte van Veen. Er erhält für den Triumph 120.000 Pfund (etwa 138.000 Euro). Der Youngster verbesserte sich in der Weltrangliste zudem um acht Plätze und ist knapp zwei Monate vor der WM auf Rang sieben angekommen. Humphries indes zeigte sich „am Boden zerstört“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.