Niederländer jetzt jüngster Darts-Europameister

„Ich werde diesen Moment nie vergessen. Es ist unglaublich, meinen ersten großen Titel in Deutschland zu gewinnen. Was für eine Nacht“, sagte van Veen. Er erhält für den Triumph 120.000 Pfund (etwa 138.000 Euro). Der Youngster verbesserte sich in der Weltrangliste zudem um acht Plätze und ist knapp zwei Monate vor der WM auf Rang sieben angekommen. Humphries indes zeigte sich „am Boden zerstört“.