Trotz Verletzung

Niederländer jetzt jüngster Darts-Europameister

Sport-Mix
27.10.2025 09:14
Gian van Veen ist der neue und damit jüngste Darts-Europameister.
Gian van Veen ist der neue und damit jüngste Darts-Europameister.(Bild: GEPA)

Nicht einmal eine verletzte Wurfhand hat Gian van Veen auf dem Weg zum jüngsten Europameister der Darts-Geschichte stoppen können. Der Niederländer hatte sich am Sonntag im packenden Halbfinale gegen Landsmann Michael van Gerwen an einem seiner scharfen Pfeile geschnitten. 

Nur wenige Stunden später feierte der 23-Jährige in Dortmund den größten Erfolg seiner Karriere. Er besiegte im Finale den Engländer Luke Humphries auf dramatische Art 11:10.

„Ich werde diesen Moment nie vergessen. Es ist unglaublich, meinen ersten großen Titel in Deutschland zu gewinnen. Was für eine Nacht“, sagte van Veen. Er erhält für den Triumph 120.000 Pfund (etwa 138.000 Euro). Der Youngster verbesserte sich in der Weltrangliste zudem um acht Plätze und ist knapp zwei Monate vor der WM auf Rang sieben angekommen. Humphries indes zeigte sich „am Boden zerstört“.

Porträt von krone Sport
krone Sport
