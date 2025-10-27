Herbert Grönemeyer kommt im Februar nach Wien

„Österreich ist eine alte große Liebe von mir“

Österreich ist für den Musiker auch heute noch ein besonderer Ort, an den er immer noch gerne zurückkehrt, wie er vor seinem letzten Wien-Konzert der „Krone“ verriet. „Das ist nicht selbstverständlich. Nach 40 Jahren könnte man ja denken, dass es ein wenig nachlässt – aber es ist und bleibt eine schöne innige Romanze“, so der Publikumsliebling. „Österreich ist eine alte große Liebe von mir.“ Eine, die ganz auf Gegenseitigkeit beruht ...