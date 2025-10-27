Herbert Grönemeyer kommt im Februar nach Wien

Nach seinem fulminanten Auftritt im Mai 2023, kehrt Publikumsliebling Herbert Grönemeyer im Rahmen seiner „mittendrin – akustisch“-Tour in die Wiener Stadthalle zurück. Der Kartenvorverkauf für das „Krone“-Konzert startet am Mittwoch um 10 Uhr.
Es war die „Das ist los“-Tour, die die heimischen Fans im Mai 2023 in Ekstase versetzte. Damals feierte Grönemeyer nicht nur das 20-Jahre-Jubiläum seines Erfolgsalbums „Mensch“, sondern auch das Comeback nach der Pandemie. Mit „mittendrin – akustisch“ schlägt der Publikumsliebling nun etwas leisere, aber nicht weniger kraftvolle Töne an, wenn er ausgewählte Highlights seiner Erfolgsalben in neu arrangierten Unplugged-Versionen präsentiert. Diese wird er am 19. Februar bei einem „Krone“-Konzert auf die Bühne der Wiener Stadthalle bringen.
Der Vorverkauf beginnt am Mittwoch, 29. Oktober, um 10 Uhr unter www.oeticket.com und www.stadthalle.com.
„Österreich ist eine alte große Liebe von mir“
Österreich ist für den Musiker auch heute noch ein besonderer Ort, an den er immer noch gerne zurückkehrt, wie er vor seinem letzten Wien-Konzert der „Krone“ verriet. „Das ist nicht selbstverständlich. Nach 40 Jahren könnte man ja denken, dass es ein wenig nachlässt – aber es ist und bleibt eine schöne innige Romanze“, so der Publikumsliebling. „Österreich ist eine alte große Liebe von mir.“ Eine, die ganz auf Gegenseitigkeit beruht ...
