Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zweite Pleite in Folge

Jakob Pöltls Toronto Raptors verlieren in Dallas

US-Sport
27.10.2025 08:22
Jakob Pöltl (r.)
Jakob Pöltl (r.)(Bild: AFP/STACY REVERE)

Die Toronto Raptors haben am Sonntag (Ortszeit) in der noch jungen NBA-Saison die zweite Niederlage in Folge. Die Kanadier verloren bei den Dallas Mavericks 129:139 und halten damit bei einem Sieg aus drei Partien. Für den Wiener Jakob Pöltl standen vier Punkte, acht Rebounds, vier Assists sowie ein Steal zu Buche. Der früh mit drei Fouls belastete Center war 18:59 Minuten im Einsatz. 

0 Kommentare

In einem über weite Strecken ausgeglichenen Duell sorgten die Texaner mit einem 39:25 im dritten Viertel für die Vorentscheidung. Das sah auch der heimische NBA-Pionier so. Im Abschnitt nach der Pause sei es seinem Team nicht mehr so gut gelungen, den Rhythmus des Gegners zu stören, „und wir selbst haben offensiv viel liegen lassen“, analysierte Pöltl. Scottie Barnes bilanzierte mit 33 Punkten und elf Rebounds für Toronto. Die Texaner wurden beim ersten Saisonsieg von Anthony Davis mit 25 Zählern und zehn Rebounds angeführt.

Nächster Gegner ehrte „Pop“
Die Raptors sind bereits am Montag wieder im Einsatz. Sie gastieren bei den San Antonio Spurs. Pöltls ehemaliger Club hält nach einem 118:107 gegen die Brooklyn Nets bei einer Bilanz von 3:0-Siegen. Victor Wembanyama zeichnete für 31 Punkte und 14 Rebounds verantwortlich. Vor der Partie wurde der im Mai zurückgetretene Langzeit-Coach Gregg Popovich mit einem Banner geehrt, das nun unter der Hallendecke hängt und auf „Pops“ 1.390 Siege sowie fünf Meistertitel in der NBA verweist.

Die Los Angeles Lakers gewannen auch ohne den angeschlagenen Luka Doncic (Finger, Unterschenkel) bei den Sacramento Kings 127:120. Austin Reaves markierte mit 51 Zählern eine Karriere-Bestleistung. NBA-Rekord-Champion Boston Celtics ist nach einem 113:119 bei den Detroit Pistons weiterhin sieglos. Auch die Indiana Pacers, Finalist der vergangenen Saison, gingen mit 110:114 bei den Minnesota Timberwolves zum dritten Mal als Verlierer vom Parkett.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Wie Nathalie Benko um die Millionen-Ringe kämpft
171.006 mal gelesen
Im Ringe-Kampf mit den Ermittlern: Nathalie Benko
Steiermark
Alko-Unfall: Insassen verbrannten hilflos in Pkw
126.151 mal gelesen
Der ausgebrannte Wagen. Für die Insassen gab es keine Chance auf Rettung.
Wien
Anrainer hörten Knall, Straße komplett verraucht
109.149 mal gelesen
Wiener Anrainer hörten mehrmals einen Knall, offenbar war ein altes Auto explodiert. Die ...
Mehr US-Sport
Zweite Pleite in Folge
Jakob Pöltls Toronto Raptors verlieren in Dallas
Erolgslauf geht weiter
Raimanns Colts auch gegen Titans nicht zu stoppen
3 Spiele, 3 Siege
Titelverteidiger Oklahoma weiterhin ungeschlagen
Irre Aufholgjagd
Detroit Red Wings gewinnen nach 0:4-Rückstand
NBA:
Pöltls Raptors verlieren Heimpremiere gegen Bucks

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf