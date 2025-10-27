Jakob Pöltls Toronto Raptors verlieren in Dallas

In einem über weite Strecken ausgeglichenen Duell sorgten die Texaner mit einem 39:25 im dritten Viertel für die Vorentscheidung. Das sah auch der heimische NBA-Pionier so. Im Abschnitt nach der Pause sei es seinem Team nicht mehr so gut gelungen, den Rhythmus des Gegners zu stören, „und wir selbst haben offensiv viel liegen lassen“, analysierte Pöltl. Scottie Barnes bilanzierte mit 33 Punkten und elf Rebounds für Toronto. Die Texaner wurden beim ersten Saisonsieg von Anthony Davis mit 25 Zählern und zehn Rebounds angeführt.