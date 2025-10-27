Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Kabine verschwunden

Stinksauer! Vinicius Jr. schäumt bei Auswechslung

La Liga
27.10.2025 07:58
Vinicius Junior war mit Xabi Alonsos Plan überhaupt nicht einverstanden.
Vinicius Junior war mit Xabi Alonsos Plan überhaupt nicht einverstanden.(Bild: AP/AP Photo/Bernat Armangue)

Dass er im „Clasico“ gegen den FC Barcelona in der 72. Minute für Rodrygo Platz machen musste, passte Vinicius Junior ganz und gar nicht – und das zeigte er auch. Anstatt mit Trainer Xabi Alonso abzuklatschen, verschwand der Real-Stürmer direkt in den Katakomben des Estadio Santiago Bernabeu.

0 Kommentare

Zweifellos erwies Vini Jr. seinen Kollegen sportlich einen bärenstarken Dienst und leitete etwa das Tor zum 2:1-Endstand durch Jude Bellingham ein. Bei seinem Abgang gab der 25-Jährige hingegen kein mannschaftsdienliches Bild ab. Erst konnte er die Entscheidung gar nicht fassen, um sich anschließend wild gestikulierend auf den Weg in die Garderobe zu machen. 

„Fatales Zeichen“
„Ich glaube, wir sind uns hier alle einig, dass er ein herausragendes Spiel gemacht hat. Er hatte eine unheimlich gute Energie, guten Spirit, gute Aktionen, aber er macht sich das komplette Spiel mit dieser Aktion kaputt“, kommentierte Sami Khedira die Szene auf DAZN. „Du kannst ja sauer auf Xabi Alonso sein, aber was denkt sich denn Rodrygo? Was denkt sich die Mannschaft? Rodrygo ist ja nicht irgendein Kreisligakicker, den du jetzt mal reinbringst, um ihn im Clasico mitspielen zu lassen. Er ist ein herausragender Außenspieler, der immer wieder auch einen Impact bringen kann. Du gibst ein komplett fatales Zeichen mit dieser Aktion. Geh‘ in die Kabine, sei beleidigt, aber zelebriere es nicht so! Du stehst nicht über der Mannschaft. Für mich ist so eine Aktion inakzeptabel.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Mehr La Liga
Deutsche Bundesliga
Favorit jubelt! Stuttgart dreht Partie gegen Mainz
Rot für Lienhart!
Bayer Leverkusen holt Sieg gegen den SC Freiburg
Spieler müssen zusehen
Kovac: „Ich werde einige auf die Tribüne schicken“
Entscheidung gefallen
Nach Protesten: Rückkehr beim FC Bayern geplatzt!
Bei Dortmunds Sieg
Horror-Szene: „Das tut schon beim Zuschauen weh!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine