Stinksauer! Vinicius Jr. schäumt bei Auswechslung

„Fatales Zeichen“

„Ich glaube, wir sind uns hier alle einig, dass er ein herausragendes Spiel gemacht hat. Er hatte eine unheimlich gute Energie, guten Spirit, gute Aktionen, aber er macht sich das komplette Spiel mit dieser Aktion kaputt“, kommentierte Sami Khedira die Szene auf DAZN. „Du kannst ja sauer auf Xabi Alonso sein, aber was denkt sich denn Rodrygo? Was denkt sich die Mannschaft? Rodrygo ist ja nicht irgendein Kreisligakicker, den du jetzt mal reinbringst, um ihn im Clasico mitspielen zu lassen. Er ist ein herausragender Außenspieler, der immer wieder auch einen Impact bringen kann. Du gibst ein komplett fatales Zeichen mit dieser Aktion. Geh‘ in die Kabine, sei beleidigt, aber zelebriere es nicht so! Du stehst nicht über der Mannschaft. Für mich ist so eine Aktion inakzeptabel.“