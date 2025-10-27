Stinksauer! Vinicius Jr. schäumt bei Auswechslung

Dass er im „Clasico“ gegen den FC Barcelona in der 72. Minute für Rodrygo Platz machen musste, passte Vinicius Junior ganz und gar nicht – und das zeigte er auch. Anstatt mit Trainer Xabi Alonso abzuklatschen, verschwand der Real-Stürmer direkt in den Katakomben des Estadio Santiago Bernabeu.
Zweifellos erwies Vini Jr. seinen Kollegen sportlich einen bärenstarken Dienst und leitete etwa das Tor zum 2:1-Endstand durch Jude Bellingham ein. Bei seinem Abgang gab der 25-Jährige hingegen kein mannschaftsdienliches Bild ab. Erst konnte er die Entscheidung gar nicht fassen, um sich anschließend wild gestikulierend auf den Weg in die Garderobe zu machen.
„Fatales Zeichen“
„Ich glaube, wir sind uns hier alle einig, dass er ein herausragendes Spiel gemacht hat. Er hatte eine unheimlich gute Energie, guten Spirit, gute Aktionen, aber er macht sich das komplette Spiel mit dieser Aktion kaputt“, kommentierte Sami Khedira die Szene auf DAZN. „Du kannst ja sauer auf Xabi Alonso sein, aber was denkt sich denn Rodrygo? Was denkt sich die Mannschaft? Rodrygo ist ja nicht irgendein Kreisligakicker, den du jetzt mal reinbringst, um ihn im Clasico mitspielen zu lassen. Er ist ein herausragender Außenspieler, der immer wieder auch einen Impact bringen kann. Du gibst ein komplett fatales Zeichen mit dieser Aktion. Geh‘ in die Kabine, sei beleidigt, aber zelebriere es nicht so! Du stehst nicht über der Mannschaft. Für mich ist so eine Aktion inakzeptabel.“
