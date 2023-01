Streit um akademische Pflegeausbildung im Land

Studenten in gewisse Richtung gedrängt

Einer der Diskutanten wird der Gesundheitsgewerkschafter Reinhard Waldhör sein. Der bundesweite Arbeitnehmervertreter gibt Gollas Argumenten aber nur zum Teil recht. „Man drängt die Studenten in eine Ecke, in die sie nicht hingehören. Denn man unterstellt ihnen, dass sie nur noch als künftige Führungskräfte oder in Spezialbereichen tätig sein wollen“, erklärt Waldhör.