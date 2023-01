Indonesien: Im Inselreich der Vulkane

Die gesamte Tropeninsel Neuguinea ist doppelt so groß wie Deutschland, nördlich von Australien gelegen und reich an Bodenschätzen. Ergiebige Goldminen liegen im Grenzgebiet, was heftige Auseinandersetzungen mit sich bringt. Sonst ist es friedlicher geworden in den Küstengebieten West-Papuas und seinen Inselgruppen. Die rege Plattentektonik hat unzählige kleine Inselchen geradezu malerisch ins Meer verteilt. Raja Ampat zählt zu den schönsten Tauchparadiesen der Welt.