Vogelgrippe in Junghennen-Betrieb ausgebrochen

Am 23. Jänner 2023 meldete der Tierarzt eines im Bezirk Leibnitz gelegenen Junghennenbetriebes der Bezirkshauptmannschaft, dass in diesem Bestand vermehrt Todesfälle aufgetreten sind. Der Betrieb liegt in einer Region, die als Gebiet mit stark erhöhtem Geflügelpest-Risiko ausgewiesen ist. Der Amtstierarzt veranlasste eine Untersuchung verendeter Hühner an der Ages in Mödling. Heute hat die Ages bei den untersuchten Tieren das Vorliegen einer Infektion mit aviärem Influenzavirus vom Typ A H5N1 bestätigt.