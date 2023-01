Nationalrat: Verschiedene Rezepte gegen Teuerung

Geholfen habe man allen, die es bräuchten und das schnell. Der ÖVP-Chef erinnerte an den Teuerungsausgleich für jene, die in besonders prekären Verhältnissen leben, an die Pensionserhöhung, die doppelte Familienbeihilfe und die Erhöhung der Pendlerpauschale. Zudem habe man den Schutzschirm vor Delogierungen weiter aufgespannt. Die Länder hätten 500 Millionen erhalten, damit sie zusätzlichen Heizkostenzuschuss ausbezahlen könnten.