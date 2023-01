Mordversuch: Fenstersturz mit Tochter verhindert

Scheinbares Einlenken, dann die Eskalation

Dann schien er einzulenken und gab vor, im Schlafzimmer seine Hose anziehen zu wollen. Plötzlich lief er jedoch samt Tochter (2) im Arm zum Fenster, öffnete es und lehnte sich hinaus. „Für mich war klar, dass er mit ihr springen wollte“, so ein zweiter Polizist als Zeuge. Er umklammerte den Mann an der Hüfte und verhinderte so das Schlimmste. Ein weiterer von insgesamt fünf anwesenden Beamten schnappte das Kind und brachte es in Sicherheit. Zwei Beamte wurden im Zuge der turbulenten Szenen verletzt.