„In Schladming schlagen wir Österreicher zurück!“

Dieses Slalom-Team kann viel, viel mehr, als es bisher in dieser Saison gezeigt hat! Das weiß nicht zuletzt Österreichs Technik-Cheftrainer Martin Kroisleitner. „Es tut weh, dass das wahre Potenzial der Mannschaft noch nicht auf dem Papier steht. Aber ich bin zuversichtlich, dass uns das in naher Zukunft gelingen wird.“ Am besten schon heute (17.45 und 20.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in Schladming. An heißen Eisen mangelt es nicht ...