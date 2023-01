Ex-Wagner-Kommandant von der Polizei verhaftet

Der Chef der berüchtigten Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, dankte unterdessen seinen Kämpfern für ihren Einsatz beim Kampf um die ostukrainische Stadt Soledar. In einem am Montag verbreiteten Videoausschnitt, der Prigoschin vor einer Gruppe Söldner am Heck eines Transportflugzeuges zeigt, erinnerte er an die vergangenen Monate im Kriegseinsatz.