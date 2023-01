Ex-Wagner-Kommandant nach Norwegen geflüchtet

Am Freitag wurde Medwedew in Norwegen nahe der russischen Grenze festgenommen - er steht unter Verdacht, illegal ins Land eingereist zu sein, wie die Polizei bekannt gab. Seine Flucht aus Russland war abenteuerlich: In einem Interview mit der russischen Menschenrechtsorganisation gulagu.net berichtete er davon, dass er von Hunden und Männern des russischen Geheimdiensts FSB verfolgt worden sei. Man habe versucht, ihn zu erschießen, ehe ihm bei der russischen Siedlung Nikel im Nordwesten des Landes die Flucht nach Norwegen gelang.