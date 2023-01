Wer in Wien heuer garteln will, muss sich beeilen

Auch wenn das Wetter nicht an den Frühling denken lässt: Menschen ohne eigenen Garten, die heuer in der Stadt garteln wollen, sollten sich jetzt nach einem Platz dafür umschauen - die Beete der Bundesgärten im Augarten und beim Kunsthistorischen Museum etwa wurden schon verlost. Auch der Wiener Biohof Radl, der seit heuer auch die Selbsternte-Gärten der Stadt mitbetreut, hat schon rund drei Viertel der Parzellen an acht Standorten in Floridsdorf und Donaustadt vergeben, der Garten in der Donaufelderstraße ist schon ausgebucht.