Schwab gelingt mit starkem Schlusstag Mega-Sprung

„Ich habe am ersten und vierten Tag gutes Golf gespielt“, sagte Schwab, der tags zuvor nur 49. gewesen war. Der Sieg ging an den Spanier Jon Rahm, der sich vor dem US-Amerikaner Davis Thompson seinen zweiten Saisontitel sicherte. In der Karriere des 28-Jährigen war es Turniersieg Nummer neun, mit dem er sich in der Weltrangliste voraussichtlich auf Rang drei verbessern wird.