Zinkenlifte Hallein nur einen Tag lang in Betrieb

Es war ein extrem kurzes Vergnügen! Einen einzigen Tag lang waren die Zinkenlifte am Dürrnberg in diesem Winter in Betrieb. Am 23. Dezember hoffte man noch auf ein gutes Geschäft in den Weihnachtsferien, doch am Heiligen Abend kam die Ernüchterung. Starker Regen und Temperaturen weit über dem Gefrierpunkt spülten die Pisten regelrecht weg.