Filmreife Flucht: Polizei verfolgte Drogenlenker

Spektakuläre Verfolgungsjagd am Samstagabend in Tirol! Nach einem Beinahe-Unfall im Osten von Innsbruck wollte eine Polizeistreife einen Pkw anhalten. Der Autolenker ignorierte die Beamten jedoch, drückte aufs Gas und flüchtete via Autobahn und Bundesstraße bis zum Stadtteil Kranebitten. Nach rund 13 Kilometern endete dort die filmreife Flucht. Der Lenker stand unter Drogen. Doch das war noch nicht alles ...