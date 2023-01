Der Sterbetag jährt sich: Kapfers Orgel erklingt

Kirchenlehrer soll Friesach besucht haben

Thomas von Aquin, der in italienischen Städten, in Paris und Köln studierte und lehrte, war Dominikanermönch. Auf seinen Reisen durch Europa könnte er auch in der Dominikanerkirche von Friesach, der größten Kirche Kärntens, Station gemacht haben. Zumindest verlautbart dort eine Inschrift in einem Stein am Boden auf Latein: Hier stand der Heilige Thomas von Aquin.