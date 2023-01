Alle folgen dem Stern und überbringen gute Wünsche

Ebenfalls mindestens bis ins 16. Jahrhundert zurück geht der Brauch des Heiligenbluter Sternsingens: Dort bestehen die Rotten aus neun singenden Männern, fünf Musikern und einem Sternträger - statt der drei Könige hat jede Rotte drei Laternen. Neun Rotten gehen gehen ab dem 5. Jännerabend von Haus zu Haus - und singen bis in die Morgenstunden. Aussegnung der Rotten in der Kirche St. Vinzenz in Heiligenblut am 5. Jänner um 16 Uhr.