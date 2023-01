Vorwurf sexueller Übergriffe an Fußballschule

Protest unbeachtet

Der FC Schahr Chodro und die Schule des Vereins befinden sich sind in Maschhad, der zweitgrößten Stadt des Landes. Am Freitag hatte dort die Lokalzeitung „Schahrara“ berichtet, dass sich die Familien der betroffenen Spieler vor dem Sitz des Fußballverbandes versammelt hätten, um gegen die „Tragödie“ zu protestieren. Da ihr Protest unbeachtet blieb, hätten sie beschlossen, sich mit dem Vorfall an die Medien zu wenden, wie es auf der Website der Zeitung hieß.