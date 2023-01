Anwalt zu Sonderpensionen: „Interessante Sache“

„Diese Leute wussten schon sehr genau, was sie machen"

In einem Bericht hätten sich die Beschuldigten öffentlich geäußert, dass es keine Zusagen mehr gegeben habe. „Da haben sie genau ein Jahr herausgepickt“, so der Anwalt. In anderen Jahren, wo dies bereits verboten war, habe es aber sehr wohl Zusagen gegeben. „Also diese Leute wussten schon sehr genau, was sie machen“, ist Arbacher-Stöger überzeugt.