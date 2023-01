Ein Privatflug in Kitzbühel, den keiner haben will

„Das zeigt, dass ich es draufhabe“

Am Freitag schmerzte es aber besonders: Denn der 24-Jährige war bis dahin pfeilschnell unterwegs, lag nur 12 Hundertstel hinter Vincent Kriechmayr. „Das zeigt, dass ich es draufhabe - es wurmt mich, dass ich es kein zweites Mal so hingebracht habe.“ Bei seinem zweiten Versuch verlor er 2,55 Sekunden, wurde 48. „Von der Kraft her war es kein Problem, im Training fahren wir oft acht Läufe hintereinander, die eine Minute dauern“, so Schütter. „Ich hab einfach einige Passagen nicht getroffen.“