ÖSV-Ass gesteht: „Ja, ich bin ein Klima-Aktivist“

„Ich habe irgendwann gemerkt, dass der Klimawandel ein drängendes Problem ist - und ich habe damit auch leichte mentale Probleme damit. Was mir da hilft, ist aktiv zu werden. Deshalb möchte ich versuchen, meinen Teil zur Lösung des Klima-Problems beizutragen", so Schütter, der Wirtschaftsingenieurwesen und erneuerbare Energien studiert und vegetarisch lebt. „Leichtes Unverständnis merke ich da schon bei meinen Kollegen. Aber so haben wir immer genügend Gesprächsstoff“, grinst Schütter im Interview mit ORF-Mann Rainer Pariasek.