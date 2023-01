Innsbruck ist Österreichs teuerste Studentenstadt

Warum hat Innsbruck so hohe Mieten? Pollo von der NHT bringt es auf den Punkt: „Durch die Berge sind die geografischen Möglichkeiten begrenzt. Außerdem haben wir viel Zuzug: Tirol ist saugeil.“ Vonkilch fügt an: „Wenn die Nachfrage das Angebot deutlich übersteigt, gehen die Preise in die Höhe.“