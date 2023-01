Kritik an neuen Regeln für Anstalts-Einweisungen

Teichtmeister reizte die Rolle des Egon Schiele

In neuem Licht erscheint indes ein Interview mit dem gefallenen TV-Star, das dieser bei einer Ausstellungseröffnung in Salzburg im August 2022 gab. Auf die Frage, welchen bildenden Künstler er gerne als Darsteller verkörpern würde, antwortete Teichtmeister: „Die österreichische bildende Kunst hat sehr viele avantgardistische Figuren, die in ihrer Zeit sehr umstritten waren, die viel gewagt haben und deren Lebensgeschichten auch in negativer Hinsicht sehr wert sind, erzählt zu werden. Also insofern würde ich sagen: Schiele, Klimt, “ - Ersterer war wegen des Verdachts auf Verführung einer Minderjährigen vorübergehend inhaftiert.