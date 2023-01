Ebner: „Blau-Rot plant den Umsturz in NÖ“

„Herbert Kickl hat es gesagt: Für ihn ist Niederösterreich nicht Heimatland, obwohl er in Purkersdorf wohnt. Für ihn ist Niederösterreich Feindesland. Ein Land, in das er den Krieg tragen will. Und spätestens seit sich Kickl in Niederösterreich in Soldaten-Uniform plakatieren lässt, ist klar, dass diese Aussage offenbar ernst gemeint ist“, weiß der VPNÖ-Landesgeschäftsführer um die Gefahr einer drohenden Regierungsbeteiligung der FPÖ in Niederösterreich.