Israelis greifen nach „Angry Birds“-Macher Rovio

Weil das Geschäft wegen der trüben Konjunktur schwächelt, ist die Branche im Umbruch. So will Microsoft den „Call of Duty“-Macher Activision Blizzard für 69 Milliarden Dollar (knapp 64 Milliarden Euro) schlucken. Sony verleibte sich für 3,6 Milliarden Dollar Bungie ein, den ursprünglichen Entwickler von „Halo“.