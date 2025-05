Showdown: LASK gegen TSV Hartberg, LIVE ab 19 Uhr

Nach einer fast makellosen Qualifikationsgruppe in der Fußball-Bundesliga will der LASK den Traum von Europa realisieren. Im ersten Showdown des Europacup-Play-offs empfangen die Linzer am Montag (19.00 Uhr/Sky) im Halbfinale den TSV Hartberg, in nur einem Duell geht es um den Aufstieg ins Finale. Dort wartet mit Rapid der Tabellenfünfte der Meistergruppe, gegen den in Hin-und Rückspiel das letzte Ticket für die 2. Qualifikationsrunde zur Conference League ausgespielt wird.