„Bananen werfen“: Verstappen spottet nach F1-Poker

Ein einziges Überholmanöver

Spannendes Racing blieb im Nobelort an der Côte d‘Azur jedenfalls aus, genau ein Überholmanöver in 78 Runden bekamen die Fans zu sehen. Dieses endete zu allem Überfluss mit einem Unfall von Sauber-Pilot Gabriel Bortoleto, nachdem sich Mercedes-Rookie Kimi Antonelli vorbeigedrängt hatte. Die ersten vier Fahrer des Qualifyings kamen auch in dieser Reihenfolge ins Ziel, im Vorjahr waren es sogar die Top-10 gewesen.