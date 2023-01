Real Madrid angelt nach Manchester-United-Juwel

Bis 2024 ist Garnacho per Vertrag an das Old Trafford Stadium gebunden, dann könnte er ablösefrei zum „weißen Ballett“ wechseln. So leicht will United-Coach seinen Schützling jedoch nicht gehen lassen, Berichten zufolge soll Manchester dem spanisch-argentinischen Offensivmann eine Verdreifachung des Gehalts angeboten haben, um ihn eine weitere Saison an Bord zu halten.