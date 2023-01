Israel statt Silicon Valley

Sauerstoff aus dem Boden am Mond gewinnen? Neue Obstsorten, die mit weniger Wasser auskommen? Klimaschädliches CO2 gleich bei der Entstehung „einfangen“ und speichern? Roboter und Drohnen für viele neue Aufgaben einsetzen? Wasserstoff sicher speichern? Das ist nur ein kurzer Auszug aus den unzähligen Innovationen, mit denen Israels dynamische Start-ups zunehmend dem Silicon Valley in den USA den Rang ablaufen, was revolutionäre Neuheiten anlangt.