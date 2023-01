In Ebensee soll Postpartner bald wieder aufsperren

Um eine rasche Lösung der Postpartner-Problematik ist die Ebenseer SP-Bürgermeisterin Sabine Promberger bemüht. Bekanntlich hat das ADEG-Gechäft vorzeitig den Vertrag gekündigt. „Ich gehe davon aus, dass mit Anfang übernächster Woche der Postbetrieb wieder funktionieren wird. Alle Postsendungen sind in dieser Zeit am Postamt in Bad Ischl erhältlich“, meint Promberger.