Unglück in Nepal: Das ergaben erste Untersuchungen

Ein solches System hilft Piloten, besonders bei schlechter Sicht, sicher zu landen. In großen Flughäfen sei so ein System Standard, sagte der Gründer und Geschäftsführer des Flugunfallbüros Jacdec in Hamburg, Jan-Arwed Richter. Bei dem Absturz der Maschine in Nepal schienen die Sichtverhältnisse allerdings nicht schlecht gewesen zu sein - das legen Videos von der Absturzstelle nahe.