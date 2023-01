Anrainer sagen nun Mülldeponie den Kampf an

Grenzwert wurde deutlich erhöht

Weiters wurde „der Grenzwert für die Geruchsemissionen um das Fünffache erhöht“, so die Parteisprecherin. Leopold Schalhas ortet das Problem woanders: „Bis Ende Jänner wurde der Betreiber angewiesen, den Rottebereich zu optimieren“, so der Leiter der zuständigen Landesabteilung. Durch den neuen Betreiber werde auch der Rahmen des Möglichen ausgeschöpft. „Die Deponie wurde davor nur in eingeschränktem Ausmaß betrieben.“ An der „einzig sinnvollen Lösung – dem Bau einer Halle – werde gearbeitet“, heißt es aus dem Rathaus.