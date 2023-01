Rasante Rodelpartie krönt sanfte Winterwanderung

Es geht gleich vorbei am Gasthof Halsmarter, der Fahr- bzw. Fußweg zieht dann im Wald auf der Inntalseite in Kurven abwärts. In der Folge führt er kurz nach oben, danach jedoch weiter hinab auf rund 1480 Meter. Jetzt befinden wir uns auf der Seite des Voldertals, das unter uns einwärts verläuft. Über Kurven leitet die Route schließlich wieder hinauf zum Startpunkt.