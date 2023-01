„Krone Weltcup Haus“ in Kitz: Gabalier zu Besuch

Wieder seine Pforten geöffnet hat in diesem Jahr das urige „Krone Weltcup Haus“ beim Hahnenkamm Rennen 2023 in Kitzbühel. Die offizielle Eröffnung findet am Donnerstagabend statt, wenige Stunden vorher verschaffte sich bereits Volks-Rock‘n‘-Roller Andreas Gabalier einen ersten Überblick. Und er kam in charmanter Begleitung - mehr dazu auch im Video!