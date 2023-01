Abfahrtstraining auf der Streif ab 12.30 Uhr LIVE

Seriensieger Aleksander Aamodt Kilde ist freilich der Kitz-Topfavorit. Der Norweger Kilde gewann Abfahrten in Lake Louise, Beaver Creek, Gröden und Wengen, Kriechmayr in Gröden und Bormio. Der Schweizer Marco Odermatt als dreifacher Zweiter und mit einem dritten Platz kam seinem ersten Karriereerfolg in der Hochgeschwindigkeitsdisziplin schon sehr nahe. Von den zwei Abfahrten vor einem Jahr auf dem Hahnenkamm ging eine an Kilde, eine an Beat Feuz, der sich in Kitzbühel von der großen Bühne verabschieden wird.