Krisengipfel mit Prinzen Harry und William geplant

Krönung soll nicht von Bruderkrieg überschattet werden

All diese und noch mehr Details aus dem Privatleben der Royal Family sorgten in den letzten Wochen für Schlagzeilen. Der Palast? Der hält sich weiterhin an sein Credo „never complain never explain“, also „beschwere dich nie, erkläre dich nie“ und zeigten sich zuletzt gut gelaunt bei öffentlichen Auftritten - etwa als Kate am Mittwoch eine Kindertagesstätte besuchte und mit den Kindern scherzte.