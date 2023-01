König Charles: Harry soll doch zur Krönung kommen

Einladung trotz Enthüllungen

Für viele Royal-Experten steht nicht erst seit der Publikation der umstrittenen Memoiren fest: Die Unstimmigkeiten zwischen Harry und dem Rest der Royal Family sind kaum noch überwindbar. Trotzdem, so berichtet jetzt unter anderem „Entertainment Tonight“, soll König Charles sich dazu entschlossen haben, seinen in Ungnade gefallenen Sohn zu den geplanten Krönungsfeierlichkeiten in der Westminster Abbey im Mai einzuladen.